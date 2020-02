Justiţia cărăşeană, ştirbă de opt judecători CARAS-SEVERIN – Dupa ce ca din 24 de posturi de judecatori sase erau neocupate la Tribunalul Caras-Severin, alte doua posturi au fost eliberate ca urmare a pensionarii a doua persoane. La inceputul anului, cu prilejul activitatii de bilant, am putut afla – atat de la reprezentantii Tribunalului Caras-Severin, cat si de la cei ai Consiliului Superior al Magistraturii, prezenti la Resita – ca judecatorii nu prea vor la tribunal. Din cauza unei modificari legislative care nu mai obliga pe nimeni sa urce pe scari treapta cu treapta, de la judecatorie, la tribunal, apoi la curtea de apel, acum toata… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

