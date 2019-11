Justiţia britanică respinge extrădarea unei separatiste catalane cerută de Spania Pe numele Clarei Ponsati, care este si scotiana, fusese emis de catre justitia spaniola un mandat european de arestare pentru "nesupunere", acelasi delict pentru care mai multi lideri separatisti catalani au fost condamnati la pedepse cu inchisoarea in urma tentativei esuate de secesiune a Cataloniei in 2017. In urma deciziei instantei britanice, mandatul european de arestare a fost restituit autoritatilor spaniole, cu mentiunea ca daca exista ''informatii cu privire la istoricul infractional anterior al persoanei in cauza sau orice alta informatie despre gravitatea infractiunii'', mandatul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

