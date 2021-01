Stiri pe aceeasi tema

- Justitia britanica a respins luni cererea de extradare in SUA a fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, in legatura cu acuzatii de spionaj pentru care risca o pedeapsa de 175 de ani de inchisoare, relateaza Reuters si AFP. Judecatoarea Vanessa Baraitser de la Tribunalul penal central din Londra (Old…

- Un tribunal din Marea Britanie a respins cererea Statelor Unite de a-l extrada in America pe Julian Assange, fondatorul WikiLeaks. Judecatorul a motivat ca condițiile de deținere in SUA ar putea sa-i afecteze sanatatea mentala și chiar sa-l impinga la sinucidere, scrie CNN.

- Un tribunal din Londra se pronunta luni asupra cererii de extradare a fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, in SUA, unde acesta trebuie sa raspunda la 18 capete de acuzare, riscand o pedeapsa de 175 de ani de inchisoare, transmite dpa potrivit Agerpres. Sedinta la finalul careia judecatoarea Vanessa…

