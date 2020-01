Justin Bieber a dezvăluit că suferă de boala Lyme. Zvonurile care l-au determinat să facă mărturisirea Justin Bieber a dezvaluit ca a fost diagnosticat cu boala Lyme. Potrivit unei postari pe Instagram, acest lucru s-a intamplat in urma cu "cațiva ani". Artistul de 25 de ani a postat pe Instagram un mesaj in careiși anunța fanii in legatura cu problemele sale de sanatate și le spune caspeculațiile cum ca ar fi dependent de metamfetamina nu sunt reale. Bieber scrie ca este conștient de speculațiile de perețelele de socializare ca ar avea o problema cu drogurile, dupa ce a fost vazutcu pete suspecte pe piele. Pe pagina sa de Instagram, artistul a scris ca cei care ausugerat aceste lucruri „nu și-au… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

