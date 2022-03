Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolac a anuntat ca PSD nu va fi niciodata de acord cu propunerea facuta de catre „societatea civila” pentru creare a unei platforme informatice care sa identifice narativele propaganei pro-ruse pe rețelele sociale, in contextul razboiului din Ucraina, susținand ca cenzura, Ministerul Adevarului,…

- PSD transmite ca nu va fi niciodata de acord cu propunerea facuta de șeful DSU, Raed Arafat, privind crearea unei platfome care sa combata știrile false. „PSD nu va fi niciodata de acord cu propunerea facuta dlui Arafat de catre ”societatea civila”! #Cenzura, #MinisterulAdevarului, #Scanteia nu pot…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat vineri dupa ce Profit.ro a informat ca un grup de lucru creat de Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) , la care s-a alaturat și Guvernul Romaniei, impreuna cu CNA și mai multe ONG-uri, pregatește o platforma informatica, ce va scana presa online, dar…

- “Demersul inițiat de Maia Sandu privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana este o veste foarte buna! PSD va susține activ Republica Moldova pe tot parcursul procesului de integrare care va urma, atat la nivelul familiei politice social-democrate europene, cat și in Parlamentul European.

- Deputatul USR Cristina Pruna susține ca soluția corecta pentru scaderea prețului la carburanți este reducerea TVA la 5%. Ea spune ca dupa ce marți PSD a anunțat injumatațirea accizei, miercuri „specialiștii guvernului PSD-PNL au realizat ca incalcam directive europene”. Deputatul USR Cristina Pruna…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu sustine ca, daca PSD iese de la guvernare, in Romania vor avea loc alegeri anticipate. Intrebat duminica seara, la Antena 3, cum se intelege cu Florin Citu, Marcel Ciolacu a spus ca au „conceptii diferite". „Avem doua conceptii diferite, chiar despre lume si viata. Eu…

- Marea coaliție de guvernare din Romania va rezista cel putin pana la alegerile generale din 2024, in ciuda unor divergente de politica, si se va folosi de majoritatea sa parlamentara pentru a implementa reforme pe termen lung, a declarat miercuri presedintele PSD, Marcel Ciolacu, intr-un interviu pentru…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca pachetul social, “conditia impusa” de social-democrati pentru a intra la guvernare, va intra in vigoare la 1 ianuarie 2022. „Pachetul social, conditia impusa de PSD pentru a intra la guvernare, va intra in vigoare la 1 ianuarie 2022. Asa cum am promis,…