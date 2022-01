Jurnalul lui Avicii: Anxietate, alcoolism, depresie Ultimele confesiuni ale lui Avicii vor fi dezvaluite intr-o biografie ce va aparea pe 18 ianuarie 2022, dupa aproape patru ani de la sinuciderea sa. Biografia „Tim – The Official Biography of Avicii” de Mans Mosesson dezvaluie fragmente din jurnalul intim al DJ-ului care a murit la varsta de 28 de ani. Anxietate, alcoolism, depresie, afectat de disconfort, starul scenei electronice Avicii s-a sinucis in 2018. Tanarul era afectat de probleme de sanatate mintala, potrivit familiei care a explicat ca artistul „dorea sa-si gaseasca pacea”. Intr-un fragment din carte, Avicii, pe numele adevarat Tim… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

