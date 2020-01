Stiri pe aceeasi tema

- Moise Guran a realizat joi ultima emisiune la Europa FM, el anunțand ca renunța definitiv la jurnalism pentru a urma o cale politica. A fost o ediție prelungita Romania in Direct, in care ascultatorii postului de radio au putut comenta gestul lui Moise Guran. Printre cei care au ținut sa-i transmita…

- Moise Guran face joi ultima sa emisiune radio, una in care da sansa ascultatorilor sa-i adreseze orice intrebari vor. Evident ca majoritate intrebarilor, printre multe felicitari, s-au referit la intrarea sa in politica, in USR. Intrebat care este obiectivul sau politic, Guran a raspuns: "Voi…

- Cunoscutul jurnalist Moise Guran renunța la cariera care l-a consacrat și in care și-a facut un nume. Realizatorul emisiunii „Romania in direct”, difuzata la postul de radio Europa FM, a anunțat ca va intra in politica.

- Romania e o tara care poate fi un exemplu de succes in Europa, a declarat luni reputatul economist Nouriel Roubini, in cadrul unei conferinte organizata de Profit.ro la Bucuresti, adaugand ca nu vede un risc de criza, dar situatia macroeconomica e debalansata.“Nu vad un risc de criza, dar…

- La 30 de ani de la caderea zidului Berlinului, ce surprinde este masura in care a supraviețuit politica vremurilor comuniste. Una dintre aceste moșteniri este utilizarea televiziunii naționale, de stat, pentru a face propaganda politica. O a doua moștenire este corupția omniprezenta la nivelul autoritaților,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, la ceremonia de investire a lui Bogdan Aurescu in functia de ministru de Externe, ca politica externa a Romaniei a avut de suferit in ultimii trei ani si jumatate, intrucat "lideri PSD-isti diletanti" au decredibilizat tara in relatia cu partenerii. "Convingerea…

- Tuborg Christmas Brew, singura bere speciala de Craciun din Romania, revine și in acest an pe piața locala. Simbol al Craciunului pentru romani inca din anul 2000, cand a fost introdusa pe piața din Romania, ediția limitata Tuborg Christmas Brew da tonul sarbatorilor de iarna incepand cu 1 noiembrie,…

- “Reutilizarea apei pentru irigatii agricole” – declarație politica a deputatului ALDE Calota Florica Ica in Politic / on 25/10/2019 at 13:23 / Deputatul ALDE de Teleorman, Calota Florica Ica, a adus, recent, in atenția aleșilor din camera inferioara a Parlamentului, un subiect ce…