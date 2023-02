Conform portalului instantelor de judecata, Tribunalul Dambovita a respins definitiv ca nefondata contestatia formulata de inculpatul Marius Buga impotriva deciziei de arestare preventiva pronuntate de Judecatoria Targoviste.Jurnalistul este cercetat de Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviste, fiind acuzat ca a intretinut in mod repetat relatii sexuale cu un minor institutionalizat, avand cunostinta despre faptul ca acesta are varsta mai mica de 16 ani."La Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviste se instrumenteaza un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de act sexual cu un…