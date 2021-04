Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati inarmati aflati pe o motocicleta au impuscat mortal vineri un proeminent ziarist grec in apropierea domiciliului acestuia din Atena, a anuntat politia greaca, citata de Reuters si AFP, relateaza Agerpres. Apare GHIDUL pentru evitarea aglomerației. Noi REGULI in magazinele din țara …

- George Karaivaz, un ziarist experimentat care lucra pentru postul STAR TV, era binecunoscut publicului grec pentru investigatiile sale legate de infractiunile de drept comun.Potrivit politiei, Karaivaz a fost ucis vineri dimineata de doi indivizi neidentificati ce se deplasau cu o motocicleta si au…

- Luca Attanasio, 43 de ani, ambasadorul Italiei in RD Congo, fostul Zair, a fost ucis, luni, 22 ianuarie, in timpul unui atac asupra convoiului Națiunilor Unite cu care calatorea, la Goma, in estul tarii, in timpul unei tentative esuate de rapire, informeaza Euronews.Potrivit Ministerul de Externe de…

- Incident armat in sudul Statelor Unite. 3 oameni au murit și 2 au fost raniți in urma unui schimb de focuri ce a avut loc intr-un magazin de arme de langa orașul New Orleans. Potrivit martorilor, un barbat inarmat a intrat in magazin și a impușcat mortal doua persoane.

- Un copil de 12 ani a impușcat doi intruși care au intrat in casa bunicii sale la miezul nopții, sambata, potrivit poliției din Goldboro, Carolina de Nord.Cei doi barbați i-au cerut bani Lindei Ellis, in varsta de 73 de ani, apoi au impușcat-o, potrivit unui comunicat transmis de poliție.Polițiștii au…

- Un baiat in varsta de 20 de ani a fost impușcat mortal in timp ce incerca sa filmeze o farsa privind jefuirea unor trecatori, pe care urma sa o posteze pe canalul sau de YouTube, transmite digi24.ro.

- Militari israelieni au impuscat mortal, marti, in Cisiordania, un militant palestinian care a incercat sa comita un atac cu un cutit, afirma surse citate de site-ul Ynetnews.com. Incidentul a avut loc la un punct de control al armatei israeliene situat in apropierea coloniei Ariel, potrivit…

- Un barbat in varsta de 76 de ani a decedat vineri seara dupa ce s-ar fi impuscat accidental cu o arma de vanatoare in locuinta sa din comuna Teslui, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra Dicu, potrivit Agerpres. Citește și: Raportul oficial…