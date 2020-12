Reputatul jurnalist turc de opozitie Can Dundar, refugiat in Germania, a fost condamnat miercuri la peste 27 de ani de inchisoare, pentru sprijin acordat unei organizatii teroriste si pentru spionaj, au anuntat mass-media locale, informeaza AFP. Tribunalul de la Istanbul l-a declarat pe Dundar, fost redactor-sef al cotidianului de opozitie Cumhuriyet, vinovat pentru publicarea in 2015 a unei anchete in care se afirma ca serviciile secrete ale Turciei livrau arme unor grupari islamiste in Siria. In mai 2016, Can Dundar a fost condamnat in prima instanta la cinci ani si zece luni de inchisoare pentru…