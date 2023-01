Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul bulgar de investigație Christo Grozev, impotriva caruia Rusia a emis recent un mandat de cautare si arestare, denunța infiltrarea serviciilor secrete ruse in Bulgaria și spune ca nu se simte in siguranta in aceasta țara, scrie Agerpres citand agenția spaniola de știri EFE.Grozev este investigator…

- Analistii de la Institutul American pentru Studiul Razboiului (ISW) susțin ca Rusia a ajuns intr-un impas la Bahmut, cu „mai multi indicatori care sustin evaluarea ca fortele ruse din jurul Bahmutului au ajuns in punctul culminant".

- Ministerul britanic al Apararii anunta ca lipsa munitiilor ramane „principalul factor limitativ” al Rusiei.In mod similar, este puțin probabil ca Rusia sa-și fi marit suficient stocul de muniții de artilerie pentru a permite operațiuni ofensive la scara larga.O vulnerabilitate a strategiei operaționale…

- Serghei Șoigu a propus, creșterea intervalului de varsta pentru serviciul militar rusesc obligatoriu pentru a acoperi cetațenii ruși cu varsta cuprinsa intre 21 și 30 de ani și sporirea numarului de militari activi de la 1 milion la 1,5 milioane in contextul razboiului din Ucraina, in timpul unei reuniuni…

- Șefii serviciilor de informații americane și rusești s-au intalnit luni in Turcia. Washingtonul a reiterat avertismentul adresat Moscovei de a nu folosi arme nucleare in razboiul din Ucraina și a ridicat problema cetațenilor sai deținuți in Rusia. Citește și: Slovenia are pentru prima data președinte…