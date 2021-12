Jurnalistul ajuns în cârje după Pfizer, respins și de asigurări Deși avea o polița de asigurare de viața care includea și tratamente medicale, Ionel Iloae, jurnalistul din Iași care s-a ales cu necroza cap femural bilaterala dupa vaccinarea cu Pfizer, a fost refuzat de firma de asigurari, pe motiv ca tratamentul era, de fapt, recuperare. Suma la care avea dreptul prin polița era foarte mica, […] The post Jurnalistul ajuns in carje dupa Pfizer, respins și de asigurari first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Federatiei Sindicalistilor din Silvicultura – Silva, Silviu Geana, a ajuns, la varsta de 45 de ani, sa mearga doar cu ajutorul carjelor, dupa ce s-a vaccinat cu Johnson. Cazul este identic cu al fostului jurnalist din Iași, Ionel Iloae, cu aceeași necroza cap femural bilaterala, adica infarct…

- Pana sa faca rapelul cu Pfizer, Ionel Iloae, fost jurnalist din Iași, in varsta de 46 de ani, era sanatos tun. La o saptamana dupa doza a II-a au inceput durerile și, ulterior, a venit diagnosticul naucitor: necroza bilaterala de cap femural și infarct la piciorul stang. Mai exact, susține acesta, vaccinul…

- Actualizare: In aceasta seara, 25 noiembrie, in jurul orei 20.20, au fost aduși la Tribunalul Neamț cu propunere de arestare preventiva Florin Neculaeș și Nicoleta Maria Stan. DIICOT Neamț va cere in instanța arestarea la domiciliu pentru Cezar Neculaeș și Nicolae Stan, tații primilor doi, avand in…

- Pentru testele de faza III ale vaccinului anti-Covid realizate in SUA, ca majoritatea laboratoarelor, Pfizer a recurs la „Contract Research Organizations” (CRO), companii de subcontractare specializate in efectuarea testelor clinice. Una dintre ele, Ventavia Texas, aflata in centrul atenției unei anchete…

- Reteaua sanitara proprie a MApN continua sa asigure zilnic 34 de fluxuri de vaccinare cu vaccinurile Pfizer si Moderna, Suplimentar, se asigura si vaccinarea cu serul Johnsonamp;Johnson in cadrul centrelor de vaccinare care functioneaza in spitalele militare din Brasov, Cluj Napoca, Constanta, Craiova,…

- Peste 60.000 de persoane s-au vaccinat in Romania, in 24 de ore Foto: facebook/Ro Vaccinare. Peste 60.000 de persoane s-au vaccinat ieri în România, aproape 30.000 cu prima doza, au anunțat autoritațile. Astfel, de la începutul campaniei de imunizare,…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale aduce la cunostinta fermierilor, procesatorilor, antreprenorilor din mediul rural ca Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania a retras autorizatia de functionare a Societatii de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A., prin Decizia nr. 1148…

- Trei milioane de soferi ar putea avea probleme cu RCA ul, avand in vedere ca asiguratorul lor, cel mai mare de pe piata, este in pragul falimentului. Clientii care sunt la aceasta companie se gandesc acum sa cumpere o noua polita RCA de la o alta companie. City Insurance, cel mai mare asigurator din…