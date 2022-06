Stiri pe aceeasi tema

- La Kiev nu s-au prezentat joi, așa cum și-ar putea cineva imagina, reprezentanții statelor care ajuta in cea mai mare masura Ucraina sa reziste in fața invadatorilor ruși. Dimpotriva. De-o parte și de alta a lui Volodimir Zelenski au stat codașii. Romania, Germania, Italia și Franța. In ce ordine…

- Evacueaza milioane de ucraineni, ii conduc pe liderii straini in vizita la Kiev, transporta milioane de tone de cereale – caile ferate ucrainene joaca un rol esential de la inceperea invaziei ruse, in urma cu aproape patru luni, fiind practic „o a doua armata”, potrivit directorului general Oleksandr…

- Rafturile magazinelor din Romania sunt pline de cartofi și mere aduse din Polonia. Ei bine, se pare ca s-a intors roata: polonezii se plang ca in Polonia intra ilegal cartofi din Romania la prețuri mult mai mici decat cele practicate de ei. “Intermediarii cumpara cartofi din Romania, care sunt ceva…

- Toate privirile sunt pe razboiul din Ucraina, dar dincolo de victoriile sau infrangerile de pe terenul de lupta, in fundal se misca forte mult mai mari. Conflictul armat schimba asezarile de securitate in intreaga lume. Cum vede Franta rolul ei in viitoarea Europa si de ce nu ii vrea pe americani prin…

- ”In situatii de criza, nu se majoreaza impozitele, deci nu vor fi majorate nici in Romania. Si nici nu vor fi introduse alte impozite”, a spus liderul PSD, aratand ca optimizarea fiscala inseamna ca lasi de undeva unde s-a crat o discrepanta, si vii cu o impozitare si reduci in alta parte. El a precizat…

- Automobilele electrice si hibride si-au continuat cucerirea pietei europene in primul trimestru, iar Romania a avut cea mai mare crestere a vanzarilor de automobile electrice din Europa, arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). In primele trei luni ale acestui…

- Rețeaua de cale ferata a Romaniei este de aproximativ 1.000 de kilometri și este pe locul opt la cele mai mari din Uniunea Europeana, dupa Germania, Franța, Polonia, Italia, Marea Britanie, Spania și Suedia. In momentul de fața doar cateva sute de kilometri sunt modernizați și doar 37,5% electrificați.

- „Este evident ca cele doua țari au abordari diferite datorita poziției geografice. Eu nu am niciun dubiu ca Macron și Biden și șefii statelor importantelor nu au stat de vorba asupra strategiei comune. Trebuie sa i se dea o zona de ieșire lui Putin pentru ca el singur nu și-o va gasi. Macron incearca…