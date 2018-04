Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai putin de 4 campionate - La Liga, Premier League, Bundesliga si Serie A - vor avea primele 4 echipe clasate la finalul sezonului in curs calificate direct in grupele UEFA Champions League 2018-2019. Uefa.com scrie ce echipe ar fi calificate direct in grupele UEFA Champions League, daca…

- Manchester City este oficial, incepand de astazi, campioana Angliei, dupa ce Manchester United s-a incurcat pe teren propriu cu West Brom, scor 0-1, și a pierdut orice șansa de a mai depași trupa lui Guardiola. "Cetațenii" au reușit aceasta performanța cu 5 etape inainte de final. City are 87 de puncte…

- MANCHESTER CITY - FC BASEL LIVE VIDEO ONLINE TELEKOM SPORT STREAM CHAMPIONS LEAGUE Manchester City trebuie sa domine pe termen lung fotbalul englez si cel european pentru a fi comparat cu FC Barcelona, a declarat Pep Guardiola, antrenorul "cetatenilor", care a pregatit si echipa catalana, scrie Reuters. …

- MANCHESTER CITY - BASEL LIVE in LIGA CAMPIONILOR. ONLINE STREAM Telekom - VIDEO. Manchester City are de indeplinit o formalitate cu FC Basel, in optimile Ligii Campionilor, dupa victoria cu 4-0 din Elveția. Meciul este LIVE VIDEO pe Telekom Sport și ONLINE STREAM pe aplicație. MANCHESTER…

- 18 puncte sunt in acest moment intre Manchester City si Liverpool, a doua clasata din Premier League. Formatia antrenata de Pep Guardiola a bifat succesul cu numarul 25 din actualul sezon intern dupa 1-0 cu Chelsea. Unicul gol a fost trecut in dreptul lui Bernardo Silva (46').

- Lider autoritar in Premier League, Manchester City a parasit intr-un mod rusinos Cupa Angliei, formatia pregatita de Pep Guardiola fiind eliminata in optimile competitiei de Wigan, echipa din liga a treia.

- Formatia Chelsea Londra a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (1-0), echipa West Bromwich Albion, in etapa a XXVII-a a campionatului englez de fotbal Premier League.Golurile au fost marcate de Eden Hazard '25 si '71 si Victor Moses '63, anunța News.ro. In urma acestui rezultat,…

- Astfel, Abramovici vrea sa profite si-l curteaza pe portughez, urmand ca-n viitor starul sa evolueze la Chelsea. In cazul in care Real il va transfera pe Eden Hazard, Cristiano e gata sa faca rocada si sa ajunga din nou in Premier League.Mutarea lui Alexis Sanchez la Manchester United a…