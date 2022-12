Jurnalistele unui post tv ucrainean au pozat nud pentru a strânge fonduri pentru armată: „Pentru băieții din prima linie” Proiectul postului Canalul 5, cea mai veche stație de știri din Ucraina, care a aparținut omului de afaceri Petro Poroșenko, fost președinte al țarii, este unul caritabil. Toate calendarele vor fi vandute la o licitație speciala, iar fondurile vor merge catre armata, relateaza versiunea de limba ucraieana a BBC . Ideea i-a indignat pe alți eprezentanți ai mass-media și ai mișcarilor feministe, care spun ca e vorba de „discriminare și sexism”. Potrivit televiziunii ucrainene, scopul licitației este de a colecta 1 milion de grivne, circa 26.000 de euro, pentru a cumpara stații de emisie-recepție… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

