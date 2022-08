Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista rusa care a protestat impotriva invadarii Ucrainei in direct la televiziunea de stat a primit o noua amenda, informeaza AFP și Euronews . Marina Ovsiannikova a anunțat pe Facebook ca a fost condamnata de un tribunal din Moscova pentru „discreditarea” armatei ruse. Femeia, in varsta de 44…

- Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, celebra pentru momentul in care a intrerupt stirile unei televiziuni de stat, prezentand un afis impotriva invaziei din Ucraina, a fost condamnata joi la o amenda pentru noi declaratii antirazboi, relateaza AFP. Un tribunal din Moscova a amendat-o pe Ovsiannikova…

- Astazi se implinesc 105 ani (1917) de cand Consiliul de Ministri hotara, la propunerea lui Nicolae Titulescu, atunci ministru de finante, stramutarea sediului si avutului Bancii Nationale a Romaniei in Rusia. Cantitatea de aur depozitata la Moscova a ajuns la valoarea de 315.154.980 lei, fiind vorba…

- Alexandru Muraru a scris, luni, pe Facebook ca Romania trebuie sa continue demersurile pentru recuperarea tezaurului Bancii Nationale a Romaniei, el amintind ca astazi se implinesc 105 ani de cand Consiliul de Ministri hotara, la propunerea lui Nicolae Titulescu, atunci ministru de finante, stramutarea…

- Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, devenita celebra dupa ce a aparut in direct la televiziune cu o pancarta criticand ofensiva Moscovei in Ucraina, a fost arestata duminica in Rusia, au anuntat surse din anturaj si avocatul acesteia, relateaza AFP. Nu a fost facuta nicio declaratie oficiala cu privire…

- Autoritațile de la Kremlin tocmai au facut un lucru care nu doar ca starnește contradicții, ci e, oarecum, de neințeles. Roskomnadzor – autoritatea de reglementare rusa, a inceput sa blocheze accesul rușilor la site-ul ziarului german Die Welt. German, german, da, ați citit bine. De ce, nu se știe.…