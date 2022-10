Jurnalista Nicoleta Bichescu a devenit cetățean de onoare post-mortem Consiliul Local al municipiului Bacau a acordat, ieri, titlul de Cetațean de Onoare al municipiului Bacau jurnalistei Nicoleta Bichescu. Titlul a fost acordat post – mortem și a fost primit de sora acesteia. „In urma cu sase luni am pierdut un om care a marcat viata orasului nostru, Nicoleta Bichescu. Cu totii stim, Nicoleta Bichescu […] Articolul Jurnalista Nicoleta Bichescu a devenit cetațean de onoare post-mortem apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

