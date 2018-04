Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul britanic de Interne a anuntat, duminica, masuri pentru a incerca sa stopeze criminalitatea, in special atacurile cu cutite si acid, pe fondul cresterii numarului de crime in capitala, informeaza France Presse. Numarul de omucideri a crescut cu 40% in Londra in ultimii trei ani.…

- Ambasada Rusiei la Londra a denuntat, duminica, lipsa de informatii din partea britanicilor cu privire la moartea exilatului rus Nikolai Gluskov si la otravirea fostului agent dublu Serghei Skripal si a fiicei sale, informeaza France Presse. Nikolai Gluskov, fost partener de afaceri al…

- Zeci de angajați ai Institutului de Pneumnoftiziologie “Marius Nasta” din Capitala au protestat pentru a doua zi la rand in curtea instituției. In urma acesti acțiuni, ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a avut mai multe discuții cu sindicatele reprezentative din sistemul sanitar, inclusiv cu reprezentanți…

- Delegatia britanica a calificat drept 'perversa' propunerea rusa privind o ancheta comuna in cazul otravirii fostului spion rus Serghei Skripal in sud-vestul Angliei, in cadrul unei reuniuni extraordinare a Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), cu sediul la Haga, la cererea…

- O multime considerabila s-a adunat vineri seara in capitala Maltei, La Valetta, pentru a marca implinirea a cinci luni de la uciderea jurnalistei si bloggeritei anticoruptie Daphne Caruana Galizia, relateaza...

- Un protest fata de propunerea ministrului Justitiei Tudorel Toader de revocare din functie a sefei Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) este anuntat pentru vineri seara in Piata Victoriei din Capitala. Manifestatii au fost convocate pe Facebook si pentru duminica, in Bucuresti si in alte orase din…

- Un nou flashmob are loc duminica, in Piata Victoriei, din Capitala, intitulat sugestiv "Ne furati viitorul!". Protestatarii vor veni in fața Guvernului dotați cu cartonașe roșii și fluturași de salarii....