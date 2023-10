Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista din Rusia care a protestat in direct la TV, anunț de ultima ora dupa ce i s-a facut rau și a ajuns la spitalO jurnalista rusa, Marina Ovsiannikova, cunoscuta dupa ce a denuntat la televiziune invazia Ucrainei de catre Rusia, a anuntat vineri ca analize medicale pe care le-a facut nu arata…

- Rusia și China folosesc inteligența artificiala in razboiul informațional purtat prin social media, pentru a-și promova modelul autoritar și pentru a produce fracturi in societațile democratice, a afirmat istoricul francez David Colon, profesor la Universitatea Sciences Po din Paris. ”Propagandiștii,…

- Procurorii au cerut prelungirea mandatelor de arestare a celor doi patroni ai firmei care deține stația GPL care a explodat la Crevedia, anunța Parchetul General. Pana acum, 81 dintre localnicii afectați de explozie s-au constituit in parți civile, cerand daune de peste 8,5 milioane de euro in total.…

- Președintele Volodimir Zelenski l-a propus pe Rustem Umerov pentru funcția de ministru al Apararii pe timp de razboi, in condițiile in care Oleksii Reznikov și-a dat luni demisia. Rustem este șeful principalei agenții de privatizare din Ucraina. Candidatura lui Umerov trebuie sa fie aprobata de Parlament…

- Autoritatea Aeronautica Civila a Rusiei a afirmat ca Evgheni Prigojin, seful gruparii de mercenari Wagner, se afla pe lista pasagerilor unui avion Embraer, care s-a prabușit miercuri. Prigojin a condus rebeliunea militara din luna iunie, un eveniment care a constituit cea mai mare provocare la adresa…

- Liderul Grupului Wagner va fi asasinat sau va conduce o noua lovitura de stat impotriva Kremlinului in urmatoarele șase luni, potrivit unui jurnalist de investigații de la Bellingcat care a prezis la inceputul anului ca Prigojin va intoarce armele impotriva lui Putin. Christo Grozev a spus ca nu a fost…

- Moscova a promis represalii, dupa ce dronele ucrainene au lovit vineri un petrolier rusesc in Marea Neagra, in apropiere de Crimeea, acesta fiind al doilea atac pe mare cu drone intr-o singura zi, potrivit AP. Moscova a condamnat ferm ceea ce considera a fi un „atac terorist” ucrainean asupra unei nave…

- Opt persoane au murit, iar alte zece au fost spitalizate dupa ce un uragan a scos arbori din radacini in vestul Rusiei, anunta duminica autoritatile locale, relateaza AFP. Eight people were reported to be dead while 10 others were hospitalised after a #hurricane stormed through a campsite in Mari El,…