Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Christiane Amanpour de la CNN a anuntat, luni, ca a fost diagnosticata cu cancer ovarian, a fost operata si face sedinte de chimioterapie. “Am avut o interventie chirurgicala de succes si acum fac chimioterapie pentru cel mai bun prognostic pe termen lung si sunt increzatoare”, a spus Amanpour,…

- Jurnalista Christiane Amanpour de la CNN a anuntat, luni, ca a fost diagnosticata cu cancer ovarian, a fost operata si face sedinte de chimioterapie, informeaza News.ro. "Am avut o interventie chirurgicala de succes si acum fac chimioterapie pentru cel mai bun prognostic pe termen lung si…

- Jurnalista Christiane Amanpour de la CNN a anuntat, luni, ca a fost diagnosticata cu cancer ovarian, a fost operata si face sedinte de chimioterapie. "Am avut o interventie chirurgicala de succes si acum fac chimioterapie pentru cel mai bun prognostic pe termen lung si sunt increzatoare”,…

- Increderea in vaccinurile anti-COVID a crescut cu 10% in randul britanicilor fata de sfarsitul anului 2020 arata un sondaj din Marea Britanie, conform BBC . De asemenea, cel mai raportat efect secundar al vaccinului anti-COVID a fost durerea locala a bratului, arata un studiu britanic. Increderea in…

- CHIȘINAU, 26 apr – Sputnik. Comisia Europeana a anuntat astazi ca a declansat actiuni legale impotriva companiei farmaceutice britanico-suedeze AstraZeneca. Motivul este cu totul altul decat cel la care s-ar gandi oricine care știe ca efectele secundare nedorite ale acestui vaccin au determinat Danemarca…

- Prințul Harry a sosit la Londra duminica, 11 aprilie, pentru a participa la inmormantarea bunicului sau. Prințul Philip s-a stins din viața in 9 aprilie, la 99 de ani, iar funeraliile vor avea loc sambata, 17 aprilie.

- Lucratorilor medicali straini veniti in Marea Britanie pentru a ingriji pacienti cu COVID-19 li se vor prelungi in mod gratuit vizele, a anuntat joi guvernul de la Londra, potrivit dpa. O prelungire cu un an le va fi acordata automat angajatilor eligibili ale caror vize ar urma sa expire inainte de…

- Ambasadorul Rusiei in Marea Britanie a acuzat guvernul de la Londra ca și-a incalcat angajamentele internaționale anunțand un plan de creștere a arsenalului nuclear al țarii și a declarat ca relațiile politice dintre Rusia și Regatul Unit sunt „aproape moarte”. Intr-o revizuire a politicii externe și…