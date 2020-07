Stiri pe aceeasi tema

- Fostul jurnalist rus Ivan Safronov a fost inculpat luni pentru tradare, anunta avocatul sau, citat de Reuters. Safronov a fost arestat saptamana trecuta de fortele de securitate din Rusia, care l-au acuzat de transmiterea de secrete militare catre Cehia. El ar putea fi condamnat la 20 de ani de inchisoare,…

- Camera Deputatilor a votat marti, 30 iunie, in calitate de camera decizionala, proiectul de lege pentru modificarea si completarea Anexei nr.VI a Legii-cadru nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.Potrivit proiectului, angajatii din serviciile…

- Turcia a arestat patru cetateni turci, suspectati de spionaj in medii asociative in contul Frantei, potrivit unui cotidian guvernamental turc, in contextul unor tensiuni puternice intre Ankara si Paris, relateaza AFP.

- Un eminent om de stiinta rus, Valeri Mitko, este acuzat de Moscova de inalta tradare prin transmiterea unor secrete de stat Chinei, a anuntat luni avocatul acestuia, precizand ca clientul sau risca pana la 20 de ani de inchisoare in cazul in care este gasit vinovat.

- Guvernul Cehiei a anuntat, vineri, decizia de expulzare a doi diplomati rusi, dupa raspandirea unui zvon referitor la un presupus atac care ar fi vizat politicieni de la Praga, relateaza cotidianul Le Figaro.Guvernul Cehiei sustine ca un angajat al Ambasadei Rusiei a transmis informatii inventate…

- Ministerul iranian al Afacerilor Externe a anuntat luni revenirea in tara, in urmatoarele zile, a omului de stiinta Sirous Asgari, care este detinut in SUA dupa ce a fost acuzat ca a furat secrete industriale, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Dosarul dr. Sirous Asgari a fost inchis in America…

- Comunitatea de intelligence din Statele Unite nu crede ca noul coronavirus este creat in laborator sau modificat genetic, relateaza CNBC. Direcția de Informații din SUA a precizat, in cadrul unui comunicat oficial, ca „intelligence-ul american se alatura consensului științific larg conform caruia virusul…

- Serviciile secrete americane au anuntat joi intr-un comunicat ca au ajuns la concluzia ca noul coronavirus SARS-CoV-2 ''nu a fost creat de om si nu a fost modificat genetic'', relateaza AFP si Reuters.Comunitatea serviciilor de informatii a SUA inca incearca ''sa determine daca epidemia a…