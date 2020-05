Stiri pe aceeasi tema

- Angajații mai multor instituții publice, care muncesc in condiții de risc sporit de infectare cu virusul COVID-19, vor primi și in continuare sporuri la salariu și compensații. Decizia a fost luata astazi, la ședința Guvernului. Potrivit ministrei Sanatații, Viorica Dumbraveanu, spor lunar de compensare…

- Timișorenii nu s-au putut bucura anul acesta de festivalul florilor, Timfloralis, care a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus. In schimb, odata cu relaxarea masurilor de izolare, locuitorii orașului de pe Bega vor gasi aproape jumatate de milion de flori, plantate in zona centrala. Este tot…

- Primarul Timisoarei continua sa refuze sa raspunda intrebarilor adresate de editorul-sef PRESSALERT, care astazi i-a adresat mai multe intrebari legate de lipsa avizelor pentru repararea trotuarelor din centrul orașului, susținerea in continuare a directorului de la Piețe SA dupa ce acesta a fost la…

- Alerta, in aceasta dupa amiaza, in zona Dacia din Timișoara dupa ce locatarii au observat un tanar plimbandu-se agitat pe marginea unui bloc cu zece etaje. Impacientați aceștia au sunat la 112, la fața locului sosind pompierii, polițiștii și un echipaj SMURD. Tanarul a continuat sa vorbeasca la telefon,…

- DIICOT Timișoara a anunțat astazi ca a liderul interlop Lucian Boncu și inca o persoana sunt urmariți penal pentru constituire a unui grup infracțional organizat, incercarea de a determina savarșirea unei infracțiuni de omor și nerespectarea regimului armelor și al munițiilor. Ținta lui Lucian Boncu…

- La mai bine de doi ani de cand reprezentanții Primariei Timișoara au promis parcari etajate in cartiere, municipalitatea are studiul de fezabilitate pentru prima astfel de parcare. Se face pe str. Ulmului din zona Dacia, unde au fost demolate mai multe garaje. Va avea doua etaje și va costa 1,7 milioane…

- Intr-un comunicat postat pe pagina de facebook a Sindicatului STB, se mentioneaza faptul ca, in aceasta perioada foarte multe persoane care vin din diaspora pe aeroportul Otopeni sunt imbarcate in autobuzele Societatii de Transport Bucuresti si duse acasa sau acolo unde hotarasc autoritatile. Reprezentantii…

- Angajatii spitalului din Lugoj care au fost testati zilele trecute, nu sunt infestati cu coronavirus. DSP a comunicat persoanelor testate rezultatele in cursul zilei de joi. Asadar, situatia din spitalul din Lugoj ar trebui sa reintre in normal in urmatoarele ore. Cadrele medicale fie ele medici, asistente…