Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul TVR Vlad Ungar este in mijlocul incendiilor devastatoare din Grecia, de unde transmite zilnic informații despre tragedia care a lovit țara preferata de romani ca destinație de vacanța. Alaturi de el, operatorul Relu Calota surprinde imaginile dezastrului.

- Sutele de incendii violente de vegetatie din Grecia si Turcia au deteriorat calitatea aerului in estul Mediteranei. Focul a eliberat in atmosfera cantitati uriase de particule fine, iar fumul s-a raspandit pana in nordul Africii. La aceasta se adauga concentratiile mari de praf african deasupra Greciei,…

- Vacanța incheiata cum nu se poate mai prost pentru circa 30 de romani. Sambata, autocarul care trebuia sa ii aduca inapoi in Romania s-a defectat iar oamenii au ramas in Vama Kulata unde ar fi trebuit sa fie preluați de un alt autocar. Nu a mai venit, iar oamenii, copii și varstnici, au dormit cum […]…

- Fermierii locali au mari probleme cand vine vorba de producția de roșii romanești. Cu toate astea, in UE, producția de roșii a crescut ajungand la 16,3 milioane de tone, principalele țari producatoare fiind Italia, Spania, Grecia, Portugalia , Polonia și Romania. Dar realitatea din magazinele din Romania…

- Este o noua zi in care apar incidente legate de sobolanii din Bucuresti. Avocatul Adrian Cuculis i s-a adresat primarului Nicusor Dan pe Facebook, dupa ce sobolanii au ros cureaua alternatorului de la masina personala. Soarecii si sobolanii au devenit o priveliste obisnuita in locuri unde…

- Doliu in presa romaneasca. Romania a pierdut unul dintre cei mai valoroși jurnaliști. Florin Condurațeanu a incetat din viața luni, 28 iunie. Ce s-a intamplat cu jurnalistul chiar luni seara. Mihai Gadea, moderatorul emisiunii Sinteza Zilei, a fost cel care a facut cumplitul anunț. Florin Condurațeanu…

- Camion cu 16 tone de deseuri, oprit la Vama Bors Arhiva FOTO: Poliția de Frontiera. Politistii de frontiera din judetul Bihor, împreuna cu lucratori de la Garda de Mediu, au oprit la intrarea în tara, la Bors, un camion încarcat cu 16 tone de deseuri constând în…

- Zizi Covacef ar fi implinit azi 79 de ani Astazi se implinesc 79 de ani de la nasterea arheologului Zaharia Covacef, "mama Zizi", cum i se spunea, cu drag, celei care si a dedicat peste 45 de ani muzeografiei si studiului artei vechi greco romane. Era cel mai bun istoric de arta greco romana din Romania.…