- Scandalul de la CFR Cluj din noaptea de joi spre vineri, dupa eșecul cu Steaua Roșie Belgrad, a facut inconjurul presei internaționale, iar conflictul s-a lasat inclusiv cu o plangere penala.

- Chiar daca nu a fost facut niciun anunt oficial, Sumudica si staff-ul sau au fost demisi de la CFR, iar presedintele Marian Copilu si juristul Ioan Ivascu sunt si ei dati afara de patronul Ioan Varga.

- Una dintre persoanele implicate în conflict ar fi facut plângere la poliție, scrie Digi 24. Situația la CFR Cluj este una extrem de tensionata dupa eliminarea din Europa League, iar la finalul meciului cu Steaua Roșie Belgrad…

- Intre oficialii lui CFR Cluj a izbucnit un adevarat conflict in vestiar la finalul meciului cu Steaua Roșie Belgrad din Europa League. Tensiunea a fost maxima, iar imaginile surprinse de sarbi arata cum oficialii lui CFR Cluj s-au batut in vestiar. In imagini apar și fotbaliști de la CFR Cluj, dar aceștia…

- CFR Cluj a ratat calificarea in grupele Europa League, iar campioana Romaniei e pe un butoi cu pulbere. Ratarea calificarii in grupele Europa League a dus la demiterea staff-ului tehnic in frunte cu Marius Sumudica si a presedintelui Marian Copilu. Oficialii de la CFR Cluj s-au luat la bataie dupa meciul…

- In vestiarul CFR Cluj a urmat o bataie, dupa eliminarea umilitoare din Europa League. La finalul meciului de joi seara, oficialii clubului s-au luat la bataie in vestiare. Conflictul a fost inceput de juristul Ioan Ivașcu și Viorel Boncoi și Radu Pralea, kinetoterapeuții echipei, iar de acolo…

- Marius Șumudica și Marian Copilu ar fi fost demiși de la CFR Cluj, dupa ce echipa a ieșit rușinos din Europa League. Jurnalistul Radu Naum, moderatorul emisiunii Fotbal Club, de la Digi Sport, a dezvaluit ca patronul de la CFR Cluj, Ioan Varga, a anunțat ca Marius Șumudica, intreg staff-ul sau și…

