Stiri pe aceeasi tema

- Alisson Becker (28 de ani), portarul celor de la Liverpool, a marcat golul victoriei in deplasarea cu West Brom, scor 2-1, la ultima acțiune a meciului. Liverpool lupta cu Leicester și Chelsea pentru ultimele doua locuri de Liga Campionilor. „Cormoranii” au fost astazi la cateva secunde sa rateze obiectivul,…

- Antrenorul echipei Real Madrid, francezul Zinedine Zidane, a laudat "munca fantastica" a brazilianului Vinicius Junior, autor a doua goluri in meciul castigat de madrileni cu 3-1 in fata lui FC Liverpool, marti seara, pe propriul teren, in prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la…

- Real Madrid - Liverpool se joaca azi, de la 22:00, in manșa tur a sferturilor de finala din Liga Campionilor. Cele doua formații nu s-au mai intalnit de la finala UEFA Champions League din 2018, caștigata de Real cu scorul de 3-1. ...

- Kelechi Iheanacho, atacantul lui Leicester City, si Thomas Tuchel, tehnicianul lui Chelsea, au fost alesi fotbalistul, respectiv antrenorul lunii martie in Premier League, transmite Reuters. Iheanacho a marcat cinci goluri luna trecuta, dintre care trei in victoria cu 5-0 in fata lui Sheffield…

- Antrenorul echipei Liverpool, germanul Jurgen Klopp, a declarat vineri ca elevii sai nu-si mai pot permite sa mai piarda niciun punct in Premier League daca vor sa mai prinda top 4 si sa evolueze in sezonul viitor in Liga Campionilor, scrie dpa, potrivit Agerpres. ''Nu ne mai putem permite…

- Jurgen Klopp (53 de ani), antrenorul lui Liverpool, pare resemnat cu ideea ca actuala campioana din Premier League va rata calificarea in sezonul viitor al Ligii Campionilor. Cu 30 de etape scurse din Premier League, Liverpool ocupa locul 6, avand un deficit de 5 puncte fața de Chelsea, ocupanta poziției…

- Man Utd, Liverpool, Leicester, West Ham și Chelsea sunt echipele care se vor lupta pentru un loc in top patru și inclusiv pentru dreptul de a participa in Liga Campionilor in sezonul viitor, conform unui supercomputer care a prezis clasamentul in Premiere League, la finele lunii mai. Conform…

- Programul meciurilor din turul optimilor de finala din Liga Campionilor: Marti, 16 februarie – ora 22.00: Barcelona – PSG, Leipzig – Liverpool.Miercuri, 17 februarie – 22.00: FC Porto – Juventus, Sevilla – Dortmund.Marti, 23 februarie – ora 22.00: Atl. Madrid – Chelsea, Lazio – Bayern.Miercuri, 24 februarie…