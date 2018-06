Stiri pe aceeasi tema

- „Solo: A Star Wars Story”, spinoff regizat de Ron Howard, s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american, insa in al doilea weekend de la premiera lungmetrajul Disney-Lucasfilm a avut incasari cu 65% mai mici decat in primul sfarsit de saptamana pe marile ecrane, informeaza news.ro.Filmul…

- La nivel global, filmul a generat incasari de 1,606 miliarde de dolari, dintre care 200 de milioane de dolari in primul weekend pe marile ecrane din China, unde a avut premiera vineri. Comedia „Life of the Party", cu Melissa McCarthy in rol principal si coscenarist, aflata la a treia colaborare profesionala…

- Ultimul trailer inainte de lansare al filmului "Jurassic World: Fallen Kingdom" a fost difuzat miercuri, iar fanii au putut vedea in premiera imagini din populara franciza cu dinozauri readusi la viata, relateaza Press Association. Velociraptorul Blue din "Jurassic World" poate fi vazut…

- Lungmetrajul SF "Rampage: Scapati de sub control/ Rampage", de Brad Peyton, s-a situat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, cu incasari de 34,5 milioane de dolari in primele trei zile de la lansare, transmite AFP.

- Horrorul "Fara zgomot/ A Quiet Place", un film care nu are mai mult de trei minute de dialoguri, s-a situat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, cu incasari de 50 de milioane de dolari in primele trei zile de la lansare, transmite AFP.

- Lungmetrajul ”Peter Iepurașul/ Peter Rabbit”, regizat de Will Gluck s-a situat pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend, inregistrand incasari de peste un milion de lei in primele trei zile de la lansare. (Foto: captura Youtube) Filmul prezinta peripețiile celebrului personaj creat de autoarea…

- Lungmetrajul SF "Ready Player One: Sa inceapa jocul/ Ready Player One", regizat de Steven Spielberg, s-a situat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, cu incasari de 41,2 milioane de dolari in primele trei zile de la lansare, transmite AFP.

- Lungmetrajul SF "Pacific Rim 2: Revolta/ Pacific Rim: Uprising", de Steven S. DeKnight, s-a situat pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend, cu incasari de 759.488,61 de lei in primele trei zile de la lansare.