Jupiter și Saturn nu au mai fost de acum opt secole atât de apropiate pe cerul nopții Vazute de pe cerul nopții, Jupiter și Saturn vor fi apropiate cum nu au mai fost de acum aproape 800 de ani, astfel ca înainte de Craciun se vor vedea precum o planeta dubla, scrie sciencealert.com. Urmatoarea aliniere de acest tip se va produce în 2080 și apoi în anul 2400. Ambele planete pot fi vazute și cu ochiul liber, iar momentul de maxima apropiere va fi pe 21 decembrie.



Este un eveniment astronomic rar, iar apropierea pe cerul nopții va fi la maxim între 16 și 25 decembrie, cu apogeu pe 21 decembrie, la o ora dupa apusul Soarelui. Cel mai vine vor vedea evenimentul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

