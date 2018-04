Juniorii U15, primul meci din retur

Dupa o pauza de cateva luni, impusa de sezonul rece, echipa U15 din cadrul secției Rugby a Clubului Sportiv Școlar (CSS) Barlad va disputa, in weekend, primul meci din returul Diviziei Naționale de Juniori (DNJ). Partida se va desfașura duminica, 15 aprilie, incepand cu ora 12, și va conta pentru etapa a V-a a campionatului. Barladenii, antrenați de Ionuț Isac, vor juca in compania celor de la CSS Unirea Iași, meciul urmand sa se dispute in deplasare. Cea de-a IV-a etapa, programata inițial pe 1 aprilie, ora 12, pe stadionul „Tineretului” din Tecuci, a fost reprogramata pe 19 aprilie, de la ora…