Juniori U17 | CSS Craiova, la 90 de minute de finala Cupei Naţional Echipa de juniori sub 17 ani a gruparii CSS Craiova se afla in fata unui rezultat remarcabil, fiind la 90 de minute de finala Cupei National U17. Astfel, elevii lui Alin Staicu s-au impus miercuri, de o maniera categorica, scor 3-0, in judetul Timis, in fata formatiei CSC Ghiroda si Giarmata Vii. Acest meci a contat pentru mansa tur a semifinalei, returul fiind programat pe 26 aprilie, de la ora 12.00, pe stadionul „Aripile“. Golurile formatiei din Banie au fost marcate de Manuel Cristea (’34), Gabriel Ciobanu (’39) și Robert Oprea (’87). De mentionat faptul ca trupa lui Alin Staicu a evoluat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

