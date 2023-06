Stiri pe aceeasi tema

- Fostul antrenor de la Sticla Arieșul Turda, Costica Olariu, a caștigat ieri titlul de campion național cu „U” Olimpia Cluj. Clujencele au caștigat meciul decisiv, scor 3-1, pe terenul celor de la Poli Timișoara, ajungand astfel la cel de-al 12 titlul național consecutiv. In play-off-ul ligii naționale,…

- Echipa de fotbal a Universitații de Vest din Timișoara, medaliata cu aur anul trecut la Jocurile Europene Universitare, s-a impus și in 2023 in competiția interna. Ieri, in ultimul act al turneului final desfașurat in weekend, la Oradea, elevii lui Vlad Bura au trecut de studenții aradeni de la Universitatea…

- Duminica, 21 mai, se disputa finala Ligii Elitelor Under 16 la fotbal intre Farul Constanta si Universitatea Craiova.Pregatita de Stere Banoti, formatia de pe litoral a avansat catre marea finala dupa ce a castigat la pas Seria 2 din Liga Elitelor U 16, iar mai apoi a dispus in semifinale de Universitatea…

- Echipa de fotbal a comunei Livezile a facut senzație la turneul final al Cupei Satelor, la Baia de Fier (Gorj). Povestea incredibila a comunei de numai 1100 de locuitori, condusa de primarul Horațiu Han, a avut drept epilog disputarea finalei mici a atractivei competiții fotbalistice Under 13 organizate…

- Napoli a sarbatorit, noaptea trecuta, cu focuri de artificii, cantece si imbratisari pe strazi, titlul castigat de echipa de fotbal la Udine, dupa meciul cu Udinese, scor 1-1, potrivit news.ro.Strazile s-au umplut cu oameni care cantau, dansau si se imbratisau. Multi au sarit in apa din fantani de…

- Batalia pentru titlul național la volei feminin continua astazi in Sala Sporturilor din Targoviște. De la ora 17.00, CSM Targoviște infrunta pe CSM Volei Alba Blaj, in cel de-al treilea meci din cadrul finalei Diviziei A1. Dupa primele doua jocuri disputate la Blaj, campioana Romaniei co ducea Targoviștea…

- FOTO| Noua VICTORIE pentru șahistul din Alba, Mihnea Costachi: A caștigat titlul de campion național universitar la blitz Noua VICTORIE pentru șahistul din Alba, Mihnea Costachi: A caștigat titlul de campion național universitar la blitz Astazi, Mihnea Costachi, sportiv al CSM Unirea Alba Iulia, a reușit…

- Leu SaraAdriana din Brila a câtigat Marele Premiu i Trofeul Concursului naional de pian Virtuozii 2023 organizat de coala Popular de Arte Vespasian Lungu în perioada 67 Aprilie 2023. În vârst de 16 ani câtigtoarea este elev de la Liceul de Arte Hariclea Darclée din Bri...