Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat inarmat cu un pistol ar fi incercat sa jefuiasca o casa de amanet din Sectorul 6 al Capitalei. Totodata, el ar fi reușit sa fure bani de la o farmacie din Ilfov. Suspectul a fost reținut.

- Incendiul din Sectorul 5 al Capitalei, in urma caruia au murit trei copii, a revoltat o țara intreaga. De atunci, apar tot mai multe informații despre mama acestora, care ar fi dat declarații contradictorii atunci cand a fost audiata. In cele din urma, se pare ca femeia ar fi recunoscut ca nu se afla…

- O mare tragedie a avut loc in București! Trei copii de 2, 3 si 6 ani, frați, au murit intr-un incendiu la ei acasa. Patul in care micuții dormeau a ars complet. Surse din ancheta spun ca cei mici s-ar fi jucat cu o bricheta. Mama copiilor a fost audiata toata ziua de anchetatori.

- Tragedie in Capitala! Trei copii au murit intr-un incendiu in sectorul 5. Ciudat este ca doar patul in care cei trei micuți dormeau a ars complet. Pompierii au fost solicitați, in aceasta dimineața, la ora 05:35, sa intervina pentru stingerea unui incendiu din Sectorul 5 al capitalei, insa, in momentul…

- Trei copii cu varste intre 2 si 6 ani au murit dupa ce patul in care se aflau a luat foc, intr-o locuinta din sectorul 5 al Capitalei. "In aceasta dimineata, in jurul orei 5:35, am fost solicitati sa intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la o locuinta din str. Surduc, sectorul 5. Primele…

- Un sofer a lovit o femeie insarcinata, joi seara, pe o trecere de pietoni din Sectorul 3 al Capitalei si a fugit de la locul accidentului. Femeia a fost transportata de urgența la spital, iar individul a incercat sa fuga din țara. Acesta este cetațean britanic și a fost prins la Cluj, a transmis Poliția…

- Un tanar de 24 de ani a spart ușa unui centru comercial din Sectorul 5 al Capitalei și a furat mai multe telefoane dintr-un magazin. Acesta a fost plasat in arest la domiciliu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Prezentatoarea TVR Dorina Florea spune ca a fost atacata de o haita de caini pe un bulevard din Sectorul 6 al Capitalei și acuza autoritațile ca au refuzat sa intervina, pasand responsabilitatea. Ea spune ca la 112, unde a sunat inițial, i s-a transmis ca nu poate fi ajutata daca nu a fo ...