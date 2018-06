Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea Londrei pentru reglementarea problemei privind frontiera irlandeza dupa Brexit "nu convine" Uniunii Europene (UE), a declarat vineri negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, informeaza AFP. Solutia transmisa joi la Bruxelles de catre guvernul britanic "nu corespunde celei pe…

- Aproape jumatate dintre nord-irlandezi ar dori ca provincia britanica a Irlandei de Nord sa devina parte a Republicii Irlanda, tara membra a Uniunii Europene, in conditiile in care si procentul nord-irlandezilor care sprijina ramanerea in Regatul Unit este tot de aproape jumatate, potrivit unui sondaj…

- Comisarul european pentru buget, germanul Guenther Oettinger, si-a cerut scuze marti pentru comentariile referitoare la rezultatul alegerilor din Italia, informeaza Reuters. Pozitia lui Oettinger a fost respinsa de conducerea Uniunii Europene. Intr-un interviu acordat televiziunii Deutsche Welle, comisarul…

- Premierul ia din nou in considerare organizarea unui referendum privind independenta țarii de Regatul Unit al Marii Britanii. Premierul britanic, Theresa May, consideră că nu este momentul potrivit pentru un al doilea referendum privind independenţa Scoţiei, a declarat luni purtătorul…

- Regatul Unit urmeaza sa anunte Uniunea Europeana (UE) ca este dispus sa ramana in cadrul Uniunii Vamale dupa 2021, potrivit The Telegraph, scrie Reuters, informeaza news.ro.Guvernul Theresei May a promis marti seara sa publice in curand un document cu privire la viziunea sa referitoare la…

- Inalta Curte a Irlandei a refuzat miercuri cererea Facebook de a amana trimiterea catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a unui caz care ar putea reglementa daca reteaua de socializare poate continua sa trimita date personale ale cetatenilor UE catre Statele Unite ale Americii, transmite…

- Modul in care va funcționa frontiera dintre Irlanda de Nord si Republica Irlanda vecina reprezinta cel mai fierbinte punct al negocierilor pentru Brexit. Negociatorul şef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a avertizat luni împotriva riscului pe care îl prezintă…