Stiri pe aceeasi tema

- Legea achizitiilor publice blocheaza accelerarea digitalizarii in Romania, iar modul in care se fac aceste achizitii este inspirat din romanele de Kafka, sustine presedintele ANIS, Mihai Matei.

- Potrivit unor surse HotNews.ro, Guvernul va adopta luni, 25 septembrie, disputatele masuri fiscale, pe care vrea ulterior sa și le asume in Parlament. Saptamana trecuta, proiectul de lege a fost discutat in prima lectura.

- Guvernul a publicat in transparența decizionala Legea privind masurile fiscale, prin intermediul careia se vor desființa 200.000 de posturi in sistemul bugetar, dar se vor introduce și o serie de masuri fiscale care vor avea un impact major asupra cetațenilor. Premierul Marcel Ciolacu va merge in fața…

- "Poziția Austriei e legata de modul in care e configurata coaliția de guvernare. E o țara care ne place, desigur, e frumoasa, mergem la ski, și eu merg des in Austria. Are in ultimii ani o problema cu extrema dreapta. Au fost la guvernare, conduc land-urile, au avut cel mai tanar cancelar.Acolo e o…

- CFR Calatori informeaza ca, incepand cu data de 3 septembrie 2023, ora 00:00, vor fi abrogate, partial, prevederile Legii educatiei nationale nr. 1 2011, respectiv cele referitoare la facilitatile acordate studentilor la transportul pe calea ferata, odata cu intrarea in vigoare a noilor acte legislative…

- 31 august: Ziua Limbii Romane. Lucruri mai puțin știute despre similitudinile și diferențele fața de alte limbi romanice 31 august: Ziua Limbii Romane. In fiecare an, in ultima zi de august,se sarbatorește Limba Romana, ca urmare a unei initiative legislative aprobata de Parlament prin Legea nr. 53/2013.…

- Presedintele USR, Catalin Drula, afirma ca Legea responsabilitatii fiscal-bugetare este incalcata de 21 de zile, deoarece Guvernul nu a publicat raportul semestrial cu privire la situatia economica si bugetara. Acesta sustine ca guvernantilor le este "frica" sa publice "cifrele dezastrului". Catalin…

- O „harta” a banilor cei mai mulți pe care-i platim, dar și a celor mai mici sume alocate poate spune multe despre prioritațile locuitorilor din fiecare regiune. HotNews a analizat pe baza datelor furnizate de Statistica cheltuielile pentru cumpararea de marfuri nealimentare, pe regiuni de dezvoltare,…