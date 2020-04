Jumatate dintre solicitantii Certificatelor de Situatii de Urgenta aveau stabilitate financiara in 2019 - analiza Termene.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate dintre cele peste 7.600 de societati comerciale care au solicitat Certificate de Situatii de Urgenta pana in acest moment aveau un risc scazut de a intra in insolventa inainte de izbucnirea pandemiei COVID-19, releva o analiza publicata, joi, de Termene.ro. Practic, potrivit…

- Romanii care sunt amendați pentru incalcarea starii de urgența vor putea sa plateasca in termen de 15 zile jumatate din valoarea amenzii aplicate de autoritați, și nu jumatate din minimul amenzii prevazut de lege, spune Avocatul Poporului. Instituția condusa de Renate Weber a postat pe site mai multe…

- Avocatul Poporului a transmis printr-un comunicat, o serie de indrumari pentru cei care vor sa conteste amenzile luate pentru incalcarea ordonanțelor militare date in perioada starii de urgența. Intr-un comunicat transmis marți, Avocatul Poporului atrage atenția persoanelor care au fost amendate pe…

- In contextul situației epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, Guvernul a adoptat noi masuri economice in domeniul protecției sociale destinate mediului de afaceri din Romania. Actele normative adoptate de Executiv reglementeaza și unele aspecte legate de Certificatele…

- Guvernul a stabilit prin OUG 32/2020 ca Certificatele de Situație de Urgența NU mai sunt necesare pentru obținerea șomajului tehnic pentru salariații angajatorilor care își reduc sau își întrerup activitatea ca urmare a efectelor epidemiei de SARS-CoV-2, tramsmite Ministerul Economiei.Șomajul…

- Metodologia de solicitare si eliberare a Certificatelor de Situatie de Urgenta, stabilita printr-un ordin al ministrului Economiei, Virgil Popescu, a fost publicata in Monitorul Oficial, aceasta stabilind ca se vor elibera doua tipuri de certificate, unul albastru si unul galben.

- Primaria Alexandria acorda sprijin persoanelor izolate in Social / on 24/03/2020 at 11:42 / Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al municipiului Alexandria a aprobat luni, 23 martie 2020, o Hotarare privind modalitatea de sprijinire a persoanelor aflate in izolare. Potrivit Hotararii adoptate,…

- Premierul desemnat, Florin Cițu, le cere deputaților sa nu respinga OUG 1 și ordonanța care proroga dublarea alocațiilor pentru copii de la 1 august 2020, intrucat Romania are nevoie de stabilitate financiara.„Apel catre parlamentari! NU respingeți OUG 1 și ordonanța care proroga dublarea…