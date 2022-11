Stiri pe aceeasi tema

- O familie din Kiev a venit la o benzinarie (unde exista curent electric) pentru a putea conecta la priza inhalatorul de care fetița lor are nevoie pentru a respira.A Kyiv family has come to a gas station (where there is electricity) specifically to be able to plug in the inhaler their little girl needs…

- Mai multe blocuri din capitala au ramas fara curent. Locuitorii din mai multe sectoare anunța ca energia a disparut inițial pentru scurt timp, apoi s-a deconectat de tot, semn ca ar putea fi vorba de o avarie.

- UPDATE 8:10 - STATUL Statul Major: Ucraina respinge avansul trupelor rusești in apropierea a 9 așezari.Armata Ucrainei a respins atacurile rusești in apropiere de Novoselivske și Stelmakhivka - in regiunea Lugansk și Bilohorivka, Verkhniokamianske, Spirne, Opytne, Pervomaiske, Vodiane și Novomykhailivka…

- ”Aproximativ zece milioane de ucraineni au fost deconectati de la reteaua electrica in urma atacului terorist”, a denuntat marti seara presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. ”Alimentarea cu electricitate a aproximativ opt milioane de persoane a fost restabilita. Inginerii si tehnicienii vor munci…

- Autoritațile de la Kiev spun ca infrastructura pentru furnizarea de apa și energie au fost restabilite, la o zi dupa valul de atacuri rusești asupra capitalei ucrainene. Cu toate acestea intreruperile parțiale programate de curent vor continua, pentru a gestiona cererea de energie electrica, a transmis…

- Locuitorii din Kiev trec prin clipe grele dupa atacul rușilor din 31 octombrie. Edilul capitalei, Vitali Klitschko, a anunțat consecințele grave ale ofensivei: 350.000 de apartamente nu mai au curent electric și 80% dintre kieveni raman fara alimentarea cu apa. Fii la curent cu cele mai noi…

- Locuitorii din anumite zone din București, Ilfov și Giurgiu vor fi lasați fara curent electric temporar, in urmatoarele cinci zile. Compania E-Distributie Muntenia a anunțat ca alimentarea cu electricitate va fi intrerupta temporar, in perioada 17-21 octombrie, in zone din Capitala, Ilfov și Giurgiu.

- Locuitorii din Vaslui nu vor avea restricții in alimentarea cu gaze la iarna. Furnizorul de gaze din județ da asigurari ca, la ora actuala, exista stocuri de 137% pentru acest sezon rece. Directorul Gaz Est Vaslui, Adrian Tighici: Pot sa va spun cu certitudine ca la aceasta data avem 137 la suta stoc…