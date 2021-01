Jumătate dintre elevii din România ar putea merge la școală pe 8 februarie Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata, ca aproape jumatate dintre elevii din Romania ar putea merge la școala de pe 8 februarie, cand incepe semestrul al doilea. “Datele se pot schimba (…) vom vedea fotografia momentului in data de 2 februarie (…) O estimare facuta acum cateva zile era de 1,4 milioane de elevi din cei 2,9 milioane de elevi”, a declarat Cimpeanu, sambata, la Digi 24. In ceea ce ii privește pe studenți, aceștia au un statut separat și situația lor va fi decisa de fiecare universitate in parte. “Am constituit un grup de monitorizare a actiunilor necesare pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

