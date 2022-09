Jumătate din speciile de păsări sunt în declin la nivel global, potrivit BirdLife Aproape jumatate din speciile de pasari sunt in declin la nivel global, iar una din opt este amenintata cu extinctia sub presiunea in special a agriculturii, a exploatarii forestiere si a schimbarilor climatice, avertizeaza un raport de referinta publicat miercuri de ONG-ul international BirdLife, potrivit AFP. Organizatia prezinta o imagine ”profund ingrijoratoare” in raportul sau pe 2022 asupra starii populatiei de pasari in lume. ”O specie de pasari din opt este amenintata cu extinctia, iar starea populatiilor de pasari la nivel global continua sa se deterioreze: speciile se apropie mai rapid… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

