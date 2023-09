Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Ciolacu se reuneste miercuri, de la ora 17.00, in sedinta pentru Legea privind noile masuri fiscal-bugetare, pentru care Guvernul isi va asuma raspunderea in Parlament, care va fi discutata in prima lectura. Sedinta de Guvern va avea loc de la ora 17.00, urmand sa se discute in prima lectura…

- Sindicalistii „Solidaritatea Sanitara” susțin ca proiectul privind unele masuri fiscal-bugetare in domeniul cheltuielilor publice „risca sa bloceheze funcționarea unor servicii publice de sanatate” și ameninta cu proteste de amploare, daca actul normativ va fi aprobat. Federatia „Solidaritatea Sanitara”…

- Sindicalistii din Sanatate amenința ca vor ieși in strada daca proiectul de OUG pe unele masuri fiscal-bugetare va fi aprobat Sindicalistii din Sanatate ameninta cu reluarea protestelor, incepand din luna septembrie, la o scara mai mare, daca proiectul de Ordonanta a Guvernului privind unele masuri…

- Sindicalistii din Sanatate ameninta cu reluarea protestelor, incepand din luna septembrie, la o scara mai mare, daca proiectul de Ordonanta a Guvernului privind unele masuri fiscal-bugetare in domeniul cheltuielilor publice va fi aprobat.

- Premierul Romaniei a anunțat o serie de masuri fiscale pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Primul minister vizat e cel al muncii. „Sunt ferm convins ca domnul ministru va va raspunde. Sunt masuri cu efect imediat. Ne luam termen pana la finalul anului. Nimeni nu ia masuri pompieristice.…

- osarul cu șina a fost interzis, iar instituțiile publice nu vor mai avea voie sa ceara copii ale avizelor sau documentelor care au fost emise de catre alte instituții publice. Prevederile sunt parte dintr-o lege inițiata de parlamentarii PNL, promulgata in ianuarie 2023 și care a intrat in vigoare pe…

- Comunicat de presa Alin Ignat, deputat PNL de Alba: Proiectul PNL de eliminare a dosarului cu șina a intrat in vigoare ”Dosarul cu șina a fost interzis, iar instituțiile publice nu vor mai avea voie sa ceara copii ale avizelor sau documentelor care au fost emise de catre alte instituții publice. Prevederile…