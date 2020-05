Jumătate din avocații Sycevei primesc sjutoare de la stat Suma pe care o primesc avocatii este de 4.200 de lei lunar, dar trebuie precizat ca de aici trebuie achitate contributiile la bugetul de stat, respectiv cele sociale, de sanatate si pensie. Trebuie spus ca aceste cereri se pot depune doar online, mai multe informatii regasindu-se pe site-ul AJPIS Suceava. In cadrul Baroului Suceava activeaza un numar de 333 de avocati, iar activitatea acestora a fost perturbata aproape in totalitate avand in vedere ca la instante se ju (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

