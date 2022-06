Stiri pe aceeasi tema

- In contextul temperaturilor in creștere din aceste zile, meteorologii prognozand in perioada urmatoare canicula in aproape toata țara, Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba transmite o serie de recomandari pentru populație: *Evitați, pe cat posibil, expunerea prelungita la soare intre orele 11.00…

- Circulația trenurilor de metrou pe Magistrala 4 se desfașoara in sistem pendula duminica dupa-amiaza, dupa ce un tren s-a defectat in statia 1 Mai, a anunțat Metrorex. „Circulatia trenurilor de metrou pe Magistrala 4 se desfasoara la aceasta ora in sistem pendula intre statiile Straulesti – Jiului,…

- Traficul din localitatea Florești a fost dat peste cap in dimineața zilei de luni, 23 mai, din cauza unei tamponari ușoare intre doua mașini, in zona sensului BMW, circulația desfașurandu-se bara la bara. In fiecare dimineața, Floreștenii care trebuie sa ajunga la munca in oraș, duc o adevarata…

- Pompierii clujeni au intervenit in aceasta dimineața la un incendiu care a izbucnit intr-o hala, situata in localitatea Bonțida. Cauza probabila a fost o defecțiune la un cablu de alimentare cu energie electrica.„Pompierii din cadrul Detașamentelor 1 Cluj Napoca și Dej a fost alertați in aceasta dimineața…

- Se inchide și ultimul centru de vaccinare din Alba. Activitatea va fi continuata in cabinetele medicilor de familie Ultimul centru de vaccinare funcțional din județul Alba, cel organizat in incinta Salii de sport a Universitații ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia iși va suspenda activitatea, de joi,…

- FOTO ȘTIREA TA| „Centru de dezmembrari” pe malul Mureșului, in Alba Iulia: A rezistat chiar și la campania „Curațam Romania 2022” FOTO ȘTIREA TA| „Centru de dezmembrari” pe malul Mureșului, in Alba Iulia: A rezistat chiar și la campania „Curațam Romania 2022” Pe malul raului Mureș, in Alba Iulia, la…

- Pana de curent in mai multe cartiere din Alba Iulia. Ce s-a intamplat Mai multe zone din Alba Iulia au ramas marți, 12 aprilie, fara curent electric. Alimentarea cu energie electrica s-a intrerupt, in jurul orei 15.30. Potrivit directorului SDEE, Marius Ceteraș, printre zonele afectate de avarie se…

- CSU Alba Iulia, debut la Timișoara in Liga Naționala de rugby | Campioana vine pe “Cetate” Ajunsa pe prima scena a sportului cu balonul țuguiat din țara noastra dupa ce Federația Romana de Rugby a decis comasarea primelor doua eșaloane, CSU Alba Iulia va debuta in urmatoarea ediție cu o deplasare la…