- Sambata, 24 decembrie 2022, in Biserica Evanghelica din Petrești, incepand cu ora 20.00, va avea loc un atractiv Concert de colinde in interpretarea prestigioasei fanfare din localitate. Organizatorii evenimentului, invita pe toți iubitorii de muzica de fanfara la acest concert, pentru ca impreuna sa…

- Sambata, 17 decembrie, membrii Coralei „Armonia” din Baia Mare vor fi prezenți la Catedrala Arhiepiscopala din Alba Iulia. De la ora 19.00, dupa slujba Vecerniei, ansamblul vocal maramureșean, dirijat de prof. Adrian Iercoșan, va susține un concert de colinde in mijlocul credincioșilor dreptslavitori…

- Concert extraordinar susținut de Orchestra Simfonica „Muntenia”, accesul doar pe baza de invitație, așadar, pe data de 17 decembrie, incepand cu ora 17:00, CJ Dambovița va aștepta la Clubul Studenților pentru a va bucura de magia Sarbatorilor de iarna, alaturi de invitații speciali: tenorii Vlad…

- Kylian Mbappe (23 de ani) a sarit in brațele lui Oliver Giroud (36 de ani) la victoria Franței in fața Poloniei la fel cum a facut „Perla Neagra” in finala CM 1970, a treia caștigata de Brazilia (4-1 cu Italia). O fotografie pentru istorie, cu legenda fotbalului in varful carierei sale. ...

- Centrul Cultural Siret va invita sambata, 17 decembrie, la ora 19:00, la un concert de colinde susținut de Grigore Leșe, intitulat „Așteptand Craciunul". Directorul Centrului Cultural Siret, Ioan Mateiciuc, se așteapta ca la eveniment sa vina un numar mare de spectatori, care, impreuna ...

- Marți, 8 noiembrie 2022, Catedrala Arhiepiscopala din Alba Iulia a fost gazda unui eveniment artistic deosebit. De la ora 19.30, dupa slujba Vecerniei și a Acatistului Sfinților Arhangheli, a avut loc un concert extraordinar susținut de catre Corul Marii Uniri al Ateneului Național din Iași, cu ocazia…

- A inceput cea de-a doua parte a Eufonia Festival: Eufonia – On the Road, o calatorie muzicala in localitațile din vestul țarii. “Pornim intr-o calatorie muzicala cu scop nobil, la fel ca muzica pe care vrem sa o impartașim cu publicul nostru, și anume acela de a aduce incantare, de a…

- COMUNICAT DE PRESA „Sa vina toamna ca o melodie, Ca un artist ce s-a dezlanțuit Și sa simțim aceasta marturie Intr-un pian suprem la asfințit.” Pe data de 22 Post-ul Concert de muzica clasica cu intrare libera, la Muzeul de Istorie din Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .