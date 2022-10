Peste 450.000 de permise de conducere vor expira in perioada decembrie – februarie. Ministerul Afacerilor Interne a transmis un mesaj șoferilor care se afla in aceasta situație. MAI atrage atenția celor care au permisul de conducere emis in perioada decembrie 2012 – februarie 2013 ca documentul va expira, potrivit unei analize efectuate la nivelul Directiei […] The post Jumatate de milion de șoferi romani risca sa ramana fara permise, in curand! Ce se intampla /Anunțul MAI first appeared on Ziarul National .