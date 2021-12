Stiri pe aceeasi tema

- Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, poate fi extradat in Statele Unite ale Americii unde este acuzat de spionaj, a decis vineri, 10 decembrie, instanța britanica. Astfel a fost anulata o hotarare a unui tribunal din Londra, de la inceputul acestui an, conform careia Assange nu putea fi extradat din…

- Julian Assange și logodnica sa, Stella Moris, il dau in judecata pe ministrul britanic de Externe, Dominic Raab, dar și pe șeful inchisorii Belmarsh, pe ambii acuzandu-i ca i-au impiedicat sa se casatoreasca in spatele gratiilor, relateaza digi24.ro , ru referire la The Guardian.

