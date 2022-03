Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri din doua sate vecine s-au agresat reciproc in plina strada in Baia Mare, sub privirile ingrozite ale trecatorilor. Oamenii au sunat la 112 și au cerut ajutorul Poliției. Cei doi tineri se cunosc și sunt din sate vecine, Berința respectiv Carpiniș. Astfel, conform primelor informații, reiese…

- Razvan Exarhu este un jurnalist și un scriitor, iar timpul liber și-l petrece cat de relaxant se poate. Se pare ca atunci cand nu jurizeaza la iUmor prefera plimbarile liniștite pe strazile din Capitala, iar paparazzii SpyNews l-au surprins in compania unei domnișoare cu care pare ca se ințelege foarte…

- In cursul nopții de astazi, 3 martie 2022, in jurul orei 00.10, polițiștii din Teiuș au depistat un barbat de 33 de ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Clujului din Teiuș, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul auto, cercetarile…

- Polițiștii din Reghin cerceteaza trei tineri banuiți de comiterea a doua infracțiuni de talharie calificata The post Trei tineri din Petelea arestati dupa ce au talharit doua femei varstnice pe strada appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Trei tineri din Petelea arestati dupa ce…

- Ieri, 19 februarie 2022, in jurul orei 02.40, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un barbat, de 43 de ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu, fiind sub influența bauturilor alcoolice.…

- Ștefan Banica a fost surprins cu ochii vineți, intr-o farmacie din București. Apariția artistului a uimit pe toata lumea, mai ales ca acesta nu s-a ferit sa apara cu ochii tumefiați in public.Artistul a fost surprins de Paparazzii CANCAN, in timp ce mergea la o farmacie pentru a cumpara niște medicamente.…

- Adrian Alexandrov este un barbat rafinat, iar atunci cand este in public nu evita nicio secunda sa arate acest lucru. Recent, iubitul Elenei Udrea, a fost surprins cum hoinarea pe strazile din București fara masca de protecție. Barbatul nu este cel mai atent cand vine vorba despre respectarea restricțiilor.

- Bogdan Balan este cu adevarat un barbat galant și totodata romantic, care nu se sfiește sa ii arate soției lui, Diana Videanu, cat de mult o apreciaza și o iubește! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe urmele celor lor doi și au observat cateva momente…