Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Petit, 53 de ani, a parasit Arsenal in 2000 pentru a semna cu Barcelona, la insistențele proaspetei sale soții, Agathe de La Fontaine. In 2001 s-a desparțit de clubul blaugrana. In 2002, a divorțat de actrița franceza. ...

- Boxerul portorican Jonathan ''Bomba'' Gonzalez si-a aparat cu succes, pentru a treia oara, centura de campion mondial la categoria semimusca, versiunea WBO, invingandu-l a puncte pe compatriotul sau Rene Santiago, sambata seara, la San Juan.Intr-o alta gala de box profesionist, desfasurata…

- Exequiel Palacios (25 de ani), mijlocașul lui Leverkusen, va ramane fara cele trei tricouri in care a evoluat la CM 2022 din Qatar și medalia de campion primita dupa titlul cu naționala Argentinei. Yesica Frias, cu care se afla in proces de divorț, vrea sa se razbune pe el pentru ca nu i-a mai dat bani…

- Pilotul italian Francesco Bagnaia (Ducati), dublu campion mondial, a reusit joi cel mai rapid tur de circuit din primele trei zile ale sesiunii de teste MotoGP din presezon, pe circuitul malaezian Sepang, transmite AFP.Bagnaia a stabilit, cu timpul de 1min56sec682/1000, un nou record al circuitului…

- Cristi Chivu (42 de ani) a fost elogiat de Marco Materazzi in presa italiana. „Avea stofa de antrenor de cand era in teren. Ii urez sa faca ceea ce a reușit Thiago Motta la Bologna și sa aiba pretenții mai mari de la jucatorii sai”, a declarat fostul sau coleg nerazzurro. Cristi Chivu este campion de…

- Mario Zagallo, una dintre legendele Braziliei, a murit la 92 de ani. Avea in palmares 4 titluri de campion mondial, ca jucator și antrenor. Familia acestuia a anunțat ca Zagallo a murit vineri, in Rio De Janeirio. „Cu mare tristete va informam despre moartea eternului nostru cvadruplu campion mondial…

- Un fost campion mondial la ciclism a fost acuzat de moartea soției sale, dupa ce ar fi calcat-o cu mașina. Rohan Dennis, in varsta de 33 de ani, a fost arestat și acuzat de ucidere prin conducere periculoasa și punerea in pericol a vieții.

- Rohan Dennis, dublu campion mondial la contratimp in 2018 si 2019, a fost arestat de politia australiana. Fostul rutier in varsta de 33 de ani este suspectat ca si-a ucis sotia. Dennis și-a anunțat retragerea din activitate in acest an.