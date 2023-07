Stiri pe aceeasi tema

- ”Cupa Caraimanul Kids”, ediția a VII-a, eveniment ce a caștigat increderea și popularitatea in randul comunitații și a devenit o adevarata sarbatoare a copilariei și mișcarii, la Bușteni, se apropie de start! Turneul atrage, in fiecare an, tot mai multe echipe participante și tot mai mulți copii, ceea…

- Sportivii sectiei de judo a CSM-CFR-CSS Ploiesti au participat, sambata si duminica, la Finala Campionatului National Scolar de Cadeti – „U18”, competitie gazduita de Sala Polivalenta „Nadia Comaneci”, din Onesti, si la starul careia s-au aflat 130 de sportivi de la 20 de cluburi din tara. Judoka clubului…

- PIANISTUL DANIEL CIOBANU ȘI ORCHESTRA FILARMONICII DIN CHIȘINAU DESCHID VACANȚELE MUZICALE In organizarea Centrului pentru Cultura și Arte „Carmen Saeculare” Neamț, duminica, 2 iulie 2023, va avea loc concertul de deschidere al noii ediții a Festivalului Vacanțe Muzicale la Piatra-Neamț, manifestare…

- Comunicat de presa București, 8 iunie 2023 – Echipa Romaniei formata din 31 de sportivi și 16 antrenori, staff tehnic și medic va participa la cel mai mare eveniment sportiv mondial dedicat persoanelor cu dizabilitați intelectuale – Jocurile Mondiale de Vara Special Olympics, Berlin 2023. Sportivii…

- Sportivii sectiei de judo a CSM-CFR-CSS Ploiesti au participat, in weekend, la Drobeta Turnu Severin, la Finala Campionatelor Nationale pentru Tineret – „U23”, reusind sa obtina 4 medalii – una de aur, una de argint si doua de bronz -, trei locuri V si un loc VII. Principala performanta a fost realizata…

- Locuința ta arata așa cum ți-ai dorit? Te simți bine in fiecare camera in parte și personalitatea casei tale se transmite prin fiecare obiect din casa? Suna minunat. Dar ce faci atunci cand familia se marește cu un nou membru, care are alte nevoi decat ale tale și ale partenerului tau? Cauți soluția…

- Constructia autostrazii A8 este unul dintre proiectele prioritare ale noului program de transport (PT) cu finantare europeana. In functie de gradul de maturitate, din PT 2021-2027 ar putea fi finantate portiuni din sectorul montan sau din tronsonul Ungheni – Iasi – Motca. In context, amintim ca aproape…

- Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, va cere 4 miliarde de la la rectificarea bugetara, suma fiind necesara mai ales finanțarii lucrarilor pe Autostrada Moldovei unde sunt semnate 12 din cele 13 contracte prin PNRR, potrivit economedia.ro. Constructorii primelor doua loturi dintre Ploiești și…