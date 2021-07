Stiri pe aceeasi tema

- Judoka Alexandru Raicu a fost eliminat luni în primul tur al categoriei 73 de kilograme din cadrul competiției de judo de la Tokyo 2020.Raicu a pierdut lupta cu japonezul Shohei Ono prin ippon.În competitia feminina de judo, România a fost reprezentata doar de Andreea…

- Sportivul roman Alexandru Raicu a fost invins in primul tur al cat. 73 kg, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, luni, de campionul olimpic en titre, japonezul Shohei Ono. Triplul campion mondial s-a impus prin ippon dupa doar un minut si 39 de secunde. Romania participa la JO de la Tokyo cu trei judoka,…

- Judoka Andreea Chitu a ratat, duminica, calificarea in sferturile de finala ale categoriei 52 de kilograme, dupa infrangerea in fata sportivei italiene Odette Giuffrida. Adversara s-a impus cu 10-0, prin ippon. Timp de 4 minute, in duelul cu Giuffrida, Andreea Chitu a fost judoka mai combativa si care…

- ​Era cotata cu cele mai mari șanse la câștigarea unei medalii din lotul olimpic de judo al României, dar a ratat calificarea în sferturile competiției de la Tokyo. Andreea Chițu trece printr-un moment greu dupa ce a irosit ocazia împlinirii visului olimpic: cucerirea unei medalii.…

- Alexandru Raicu, 24 de ani, reprezinta Romania la judo, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, alaturi de Andreea Chițu și Vlad Simionescu. Tocmai de aceea, spune ca s-a bucurat intreit cand a primit vestea ca s-a calificat și el. „O sa invaț de la ei”, spune Alex. Dupa 2008, el e primul piteștean prezent…

- Trei judoka romani au reușit sa se califice la Jocurile Olimpice de la Tokyo: Andreea Chițu (52 kg), Alexandru Raicu (73 kg) și Vladuț Simionescu (+100 kg), informeaza Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. Clasamentul mondial a stat la baza calificarii romanilor la JO Tokyo 2020. Astfel, Andreea Chitu…

- Trei judoka romani, Andreea Chitu (cat. 52 kg), Alexandru Raicu (cat. 73 kg) si Vladut Simionescu (cat. +100 kg), au reusit sa obtina calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a anuntat, miercuri, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres. Clasamentul mondial…

- Trei judoka romani, Andreea Chitu (cat. 52 kg), Alexandru Raicu (cat. 73 kg) si Vladut Simionescu (cat. +100 kg), au reusit sa obtina calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a anuntat, miercuri, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman pe pagina sa de Facebook. Clasamentul mondial a stat la baza calificarii…