- Peste 20.000 de oameni au participat la cele trei zile ale Paradei Baloanelor cu Aer Cald, care are loc in satul Campu Cetații, din județul Mureș. La cea de-a XIV-a ediție a paradei au zburat 15 baloane din mai multe țari. Este o pasiune costisitoare, din moment ce un balon costa și 20.000 de euro,…

- Sportiva romana Florentina Ivanescu s-a clasat pe locul 5 in limitele cat. 57 kg, vineri, la Campionatele Mondiale de judo pentru cadeti de la Almati (Kazahstan). Ivanescu a invins-o in optimi pe mongola Namuundalai Altankhundaga, dar a pierdut in sferturi in fata japonezei Rin Eguchi,…

- Sportivul roman Laurentiu Bors Dumitrescu a fost invins in optimile de finala ale cat. 66 kg, joi, la Campionatele Europene de judo pentru juniori de la Vanta (Finlanda). Intrat direct in aceasta faza, Bors Dumitrescu a fost intrecut prin waza ari de francezul Benjamin Gomes, medaliat…

- Selectionata feminina a Romaniei a cucerit medaliile de aur la Campionatele Europene de tenis de masa pe echipe de la Nantes (Franta), duminica, dupa ce a invins Portugalia cu scorul de 3-0 in finala. Romania si-a trecut in palmares al cincilea sau titlu continental, dupa cele din 1992, 2002, 2005 si…

- Sportivii romani s-au calificat, sambata, in 13 finale, la Campionatele Europene de canotaj Under-23 de la Ioannina (Grecia).Lista finalistilor se poate mari cu Elena-Iuliana Mihai, care va evolua duminica in semifinalele probei de simplu feminin.

- Romania va participa cu nu mai putin de 15 echipaje la Campionatele Europene de canotaj Under-23, care vor avea loc sambata si duminica la Ioannina (Grecia), potrivit site-ului forului mondial de specialitate. Este demna de remarcat prezenta Nicoletei-Ancuta Bodnar si a Simonei Geanina…

- Romania won three gold medals on Saturday, ON the first day of the Junior European Judo Cup, hosted by the "Horia Demian" Sports Hall in Cluj-Napoca.Mircea Tomescu won the 60-kg category, Lucian Bors-Dumitrescu won the 66-kg category, and Adrian Sulca won in the 73-kg category. Adrian…