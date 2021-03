Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat, vineri, ca peste 110.000 de locuri sunt disponibile pentru imunizarea cu vaccinul AstraZeneca. Potrivit sursei citate, la acest moment, pe platforma de programare se pot face inscrieri pentru imunizarea…

- Peste 110.000 locuri disponibile sunt pentru imunizarea cu vaccinul produs de AstraZeneca, in perioada 23 februarie – 14 martie, informeaza Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). La acest moment, pe platforma de programare se pot face inscrieri…

- Intrebat care ar fi vaccinul pe care l-ar alege pentru imunizare, dintre Pfizer, Moderna și AstraZeneca, medicul Alexandru Rafila a a declarat ca ar opta pentru AstraZeneca, pe care-l considera un vaccin suficient pentru o persoana ca el, care a trecut deja prin infectarea cu Covid-19. “Aș alege vaccinul…

- Un numar de 200.000 de persoane se vor putea programa, miercuri, 10 februarie, pentru imunizarea anti-COVID, a anunțat ieri Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare. Potrivit acestuia, din 15 februarie se vor deschide 180 de noi cabinete de vaccinare și incep și programarile…

- Romanii vor putea fi vaccinați și cu vaccinul Moderna, incepand cu 1 februarie. La 1 februarie va incepe administrarea vaccinului Moderna in Romania iar pentru acest ser rapelul se realizeaza la 28 de zile, a anunțat Comitetul Național de Coordonare a Activitații de Vaccinare (CNCAV). Incepand cu 28…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) precizeaza ca din 1 februarie va incepe administrarea vaccinului Moderna, pentru care doza de rapel se face la 28 de zile. Totodata, din 28 ianuarie se aplica reprogramarea angajatilor din domenii esentiale…

- In Capitala, gradul de ocupare din centre este in acest moment de 100%. Aici, și-au exprimat dorința de a se vaccina peste 62.000 de persoane. Autoritațile le recomanda bucureștenilor sa se programeze și la centrele din județul Ilfov. Pana in prezent, in Romania au fost imunizate deja aproape 200.000…

- Aproape 50% din personalul din invațamantul preuniversitar din Dolj a optat pentru vaccinare anti-Covid, informeaza Agerpres. ”Jumatate din cei circa 9.300 de angajați și-au exprimat disponibilitatea privind vaccinarea anti-Covid, iar situația statistica a fost trimisa catre Ministerul Educației”, a…