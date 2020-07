Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 14 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 33.585 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.798 au fost externate, dintre care 21.803 este numarul pacienților vindecați și 1.995 cel al pacienților asimptomatici,…

- In ultimele trei zile, județul Dambovița a raportat nu mai puțin de 160 de noi cazuri COVID-19. Miercuri și joi, județul Dambovița a fost pe primul loc la nivel național privind raportarile zilnice noi cazuri intre județele Romaniei (cu excepția Bucureștiului). Și astazi, Dambovița se menține in…

- Astazi, 10 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 750;  Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 491;  Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…

- Cel mai mare numar de cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus, la nivel național, este inregistrat joi, 9 iulie.De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, in țara au fost inregistrate alte 614 noi cazuri de imbolnavire. Județul Suceava se menține la același numar de ...

- Pana astazi, 23 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 24.505 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 17.187 au fost declarate vindecate ș...

- Numarul total al persoanelor din Romania infectate cu coronavirus a ajuns la 24.045. In ultimele 24 de ore, au fost anunțate 315 de cazuri noi, cu 15 mai puține decat in ziua precedenta. Asta in condițiile in care au fost efectuate cu 4.893 mai puține teste decat in ziua precedenta.Astazi, in jurul…

- Judetul Suceava a depasit cifra de 3.600 de imbolnaviri cu noul coronavirus. Potrivit ultimei raportari oficiale a Institutului National de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in judetul Suceava au fost inregistrate 19 cazuri noi de Covid-19. In momentul de fata in judet sunt un total de 3.612…

- Județul Suceava a depașit cifra de 200 de cazuri de decese ale unor persoane care au fost infectate cu noul coronavirus. Institutul Național de Sanatate Publica a transmis astazi ca inca trei suceveni care au fost confirmați pozitiv cu Covid-19 au murit in cursul zilei de duminica. Este vorba ...